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Россияне не пропускают: невозможно доставить лекарства на оккупированные территории

13 августа 2022, 18:20
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Віктор Ляшко

У же шесть месяцев российские оккупационные войска не дают возможности доставлять лекарственные препараты на оккупированные территории, где работают больницы., сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он также заявил, что такие действия российских властей являются преступлением против человечности. Они блокируют доступ людей, оказавшихся на оккупированной территории, к лекарствам.

— В течение всех шести месяцев россияне не дали согласия на открытие гуманитарных коридоров, чтобы мы могли обеспечивать лекарствами тех пациентов, которые в них нуждаются, — сказал министр.

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Ляшко подчеркнул, что такие преступлениями против человечности наряду с другими, будут обязательно задокументированы.

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У пациентов, которые не успели прооперироваться перед 24 февраля, конечно,  ухудшилось состояние. Помолодели инфаркты. Во время войны инфаркт в 30-35 лет вообще не удивляет врачей.

Фото: Виктор Ляшко

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Війна в Україні
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