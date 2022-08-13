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Росіяни не пропускають: неможливо доправити ліки на окуповані території

13 Серпня 2022, 18:20
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Віктор Ляшко

Уже шість місяців російські окупаційні війська не дають змоги доставляти лікарські препарати на окуповані території, де працюють лікарні, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він також заявив, що такі дії російської влади є злочином проти людяності. Вони блокують доступ людей, які опинилися на окупованій території, до ліків, до лікування.

– Протягом усіх шести місяців росіяни не дали згоди на відкриття гуманітарних коридорів, щоб ми могли забезпечувати ліками тих пацієнтів, які їх потребують, – сказав міністр.

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Ляшко наголосив, що такі злочини проти людяності поряд з іншими будуть обов’язково задокументовані.

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У пацієнтів, які не встигли прооперуватися перед 24 лютого, звичайно, погіршився стан. Помолодшали інфаркти. Під час війни інфаркт у 30-35 років взагалі не дивує лікарів.

Фото: Віктор Ляшко

Теги
Війна в Україні
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