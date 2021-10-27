В Киеве обнаружили некоторые несостыковки в статистике коронавируса. Есть определенная несогласованность между количеством положительных ПЦР-тестов и новых случаев Covid-19.

Об этом сообщили в Национальной академии наук (НАН) в прогнозе развития эпидемии Covid-19 в Украине на 27 октября — 9 ноября 2021 года.

Ученые утверждают, что в столице ежедневно делают вдвое больше положительных ПЦР-тестов, чем выявляют случаев заболевания. В то же время введение статистики в целом в Украине значительно улучшилось с 2020 года.

— По количеству положительных ПЦР-тестов Киев уже превысил максимум весенней волны, тогда как из статистики новых выявлений этого не видно, — указано в прогнозе.

Причиной несостыковок может быть то, что большой процент тестов осуществляется в частных лабораториях. Также значительная часть тестирований проводится не по месту жительства.

В целом в Украине количество положительных ПЦР-тестов и новых выявлений хорошо согласовывается, но в Киеве ситуация отличается. Средние задержки начали незначительно увеличиваться за последние две недели, но все равно остаются лучше, чем во время предыдущих волн. Это свидетельствует о том, что ведение статистики существенно улучшилось, по сравнению с прошлым годом.

По состоянию на 27 октября в Украине зафиксировали 22 574 новых случая коронавируса. За сутки осуществили 72 231 ПЦР-тест на коронавирус. В столице Covid-19 подтвердили 1 416 человек. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник: НАН Украины