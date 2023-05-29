Результаты исследования, проведенного учеными из Университета Буффало и Университета Пуэрто-Рико, удивили самих авторов. Редакция авторитетного медицинского журнала Nutrition and Cancer решила допустить к публикации эту научную работу, поскольку результаты были обоснованы и в чем-то революционные.

Идея исследования возникла из предыдущих научных данных, которые свидетельствовали, что употребление в пищу лука и чеснока одновременно, может оказывать защитное действие против рака.

Пуэрто-Рико было идеальным местом для проведения исследовательской работы, поскольку уровень заболеваемости раком груди в этом регионе значительно ниже по сравнению с материковой частью США.

Изучив рацион местного населения, ученые увидели, что женщины там потребляют больше лука и чеснока, чем в Европе и США.

Это объясняется просто: в Пуэрто-Рико очень популярно софрито — приправа из лука и чеснока. Ее употребляют с тушеным мясом и всегда добавляют к блюдам на основе бобов и риса.

Софрито — основа пуэрториканской кухни.

Это было первое популяционное исследование, изучающее связь между потреблением лука и чеснока и раком молочной железы.

— Мы обнаружили, что комбинированное потребление лука и чеснока в приправе софрито таки связано со снижением риска рака молочной железы среди пуэрториканских женщин, — сказал Гаури Десаи, один из авторов исследования.

Фактически, у тех, кто употреблял софрито более одного раза в день, риск был снижен на 67% по сравнению с женщинами, которые никогда его не ели.

Источник: SciTechDaily