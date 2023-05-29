Результати дослідження, проведеного вченими з Університету Буффало та Університету Пуерто-Ріко, здивували самих авторів. Редакція авторитетного медичного журналу Nutrition and Cancer вирішила допустити до публікації цю наукову роботу, оскільки результати були обґрунтованими і в дечому революційними.

Ідея дослідження виникла з попередніх наукових даних, які свідчили, що вживання в їжу цибулі та часнику одночасно, може чинити захисну дію проти раку.

Пуерто-Ріко було ідеальним місцем для проведення дослідницької роботи, оскільки рівень захворюваності на рак грудей в цьому регіоні значно нижчий порівняно з материковою частиною США.

Вивчивши раціон місцевого населення, вчені побачили, що жінки там споживають більше цибулі та часнику, ніж у Європі та США.

Це пояснюється просто: в Пуерто-Рико дуже популярне софрито – приправа з цибулі та часнику. Її вживають з тушкованим м’ясом і завжди додають до страв на основі бобів і рису.

Софрито – основа пуерториканської кухні.

Це було перше популяційне дослідження, що вивчає зв’язок між споживанням цибулі та часнику та раком молочної залози.

– Ми виявили, що комбіноване споживання цибулі та часнику у приправі софрито таки пов’язане зі зниженням ризику раку молочної залози серед пуерториканських жінок, – сказав Гаурі Десаї, один з авторів дослідження.

Фактично, у тих, хто вживав софрито більше одного разу на день, ризик був знижений на 67% порівняно з жінками, які ніколи його не їли.

Джерело: SciTechDaily