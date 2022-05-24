Шансы распространения обезьяньей оспы на территории Украины очень малы. Об этом главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил во время Объединенного эфира украинских телеканалов.

— Мы не являемся страной для транзита в страны Африки. Поэтому попадание вируса в Украину достаточно маловероятно, учитывая, что сейчас туристических маршрутов немного и путь передачи вируса не так прост, как при коронавирусе, — уточнил Игорь Кузин.

По его словам, в мире зарегистрировано 258 случаев заболевания обезьяньей оспой, из них 187 подтвержденных, а каждый подозрительный случай расследуют специалисты на уровне ЕС.

— Мы наладили обмен информацией эпидемиологов Украины с коллегами из ЕС, все подозрительные случаи будут расследовать, — подчеркнул главный санитарный врач.

Он отметил, что у системы здравоохранения есть соответствующие указания о том, как это диагностировать. Минздрав находится на этапе готовности и мониторинга ситуации. Но, по состоянию на сегодняшний день, случаев заболевания оспой обезьян в Украине нет.

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Фото: Минздрав