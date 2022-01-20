Шестинедельная дочь премьер-министра Великобритании Роми заболела коронавирусом довольно сильно, но уже идет на поправку.

На Даунинг-стрит объявили, что член семьи Бориса Джонсона показал положительный результат на вирус. Кто этот родственник, не сообщали, но предполагается, что это его дочь Роми.

Источник сообщил, что она довольно сильно пострадала от вируса в возрасте пяти недель, но теперь девочка выздоравливает. Роми Айрис Шарлотта Джонсон родилась 9 декабря 2021 года и живет в квартире над домом номер 11 на Даунинг-стрит с премьер-министром, своей 33-летней матерью Кэрри и старшим братом Уилфредом, которому почти два года.

В прошлый четверг премьер-министр отменил визит в Ланкашир. Затем представитель премьер-министра заявил, что тот будет следовать указаниям в отношении близких контактов, включая ежедневное тестирование и ограничение контактов с другими людьми.

Дети, заразившиеся вирусом, как правило, страдают гораздо меньше, чем взрослые. Однако очень маленькие дети вызывают повышенное беспокойство, поскольку они очень уязвимы.

Их иммунная система недостаточно развита.

57-летний Джонсон, который был близок к смерти от вируса в первые недели пандемии, последовал совету и максимально изолировался, пока его маленькая дочь была нездорова.

В руководстве NHS в отношении коронавируса у младенцев говорится, что новорожденные, по-видимому, не подвергаются высокому риску подхватить заболевание.

Тем не менее, важно тщательно соблюдать гигиену, особенно если в доме проживают другие уязвимые члены семьи.

Любой, кто входит в дом, должен соблюдать стандартные меры предосторожности, в том числе мыть руки, и быть осторожным при обращении с ребенком, если у него есть симптомы какого-либо заболевания, включая коронавирус.