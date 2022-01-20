Шеститижнева дочка прем’єр-міністра Великої Британії Ромі захворіла на коронавірус досить сильно, але вже одужує.

На Даунінг-стріт оголосили, що член родини Бориса Джонсона показав позитивний результат на вірус. Хто цей родич, не повідомляли, але вважається, що це його дочка Ромі.

Джерело повідомило, що вона досить сильно постраждала від вірусу у віці п’яти тижнів, але тепер дівчинка одужує.

Ромі Айріс Шарлотта Джонсон народилася 9 грудня 2021 року і живе у квартирі над будинком номер 11 на Даунінг-стріт із прем’єр-міністром, зі своєю 33-річною матір’ю Керрі та старшим братом Вілфредом, якому майже два роки.

Минулого четверга прем’єр-міністр скасував візит до Ланкаширу. Потім представник прем’єр-міністра заявив, що той дотримуватиметься вказівок щодо близьких контактів, включаючи щоденне тестування та обмеження контактів з іншими людьми.

Діти, що заразилися вірусом, зазвичай страждають набагато менше, ніж дорослі. Проте дуже маленькі діти викликають підвищене занепокоєння, оскільки вони дуже вразливі.

Їхня імунна система недостатньо розвинена.

57-річний Джонсон, який був близький до смерті від вірусу в перші тижні пандемії, послухався поради і максимально ізолювався, поки його маленька дочка була нездорова.

У керівництві NHS щодо коронавірусу у немовлят зазначається, що новонароджені, мабуть, не наражаються на високий ризик підхопити захворювання.

Проте важливо ретельно дотримуватися гігієни, особливо якщо в будинку проживають інші вразливі члени сім’ї.

Кожен, хто входить у будинок, повинен дотримуватися стандартних запобіжних заходів, зокрема мити руки, і бути обережним при поводженні з дитиною, якщо у неї є симптоми будь-якого захворювання, включаючи коронавірус.