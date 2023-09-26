С начала октября 2023 года в Украине вступает в силу требование становиться на воинский учет женщин, работающих в сфере здравоохранения.

Согласно этому требованию, женщины-медики и женщины-фармацевты должны стать на воинский учет, если они еще не находятся на нем.

Это требование не является новым, а действует с 1992 года, однако оно работало не в совершенстве. Поэтому часть женщин-медиков и женщин-фармацевтов не была на учете.

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С 1 октября 2023 года это требование становится актуальным для тех, кто еще не состоит на воинском учете.

Женщины с медицинским или фармацевтическим образованием будут иметь срок до 31 декабря 2026 года для того, чтобы зарегистрироваться на воинском учете.

С января 2023 года, женщины, которые учатся на медицинских или фармацевтических специальностях, будут автоматически ставиться на воинский учет после окончания обучения.

Учебные заведения должны подавать списки выпускниц в территориальные центры комплектования и социальной поддержки за два месяца до завершения обучения.

Важно отметить, что постановка на воинский учет не означает мобилизацию. Это лишь процедура, направленная на обобщение данных об имеющемся резерве медиков в государстве и не связанная с военной службой.

С 1 октября 2023 года никаких изменений в выезде за границу для женщин с медицинским и фармацевтическим образованием не будет.

Ограничения действуют только для некоторых категорий государственных служащих и должностных лиц, занимающих определенные должности.