З початку жовтня 2023 року в Україні набуває чинності вимога ставати на військовий облік жінок, які працюють у сфері охорони здоров’я.

Згідно з цією вимогою, жінки-медики та жінки-фармацевти мають стати на військовий облік, якщо вони ще не перебувають на ньому.

Ця вимога не є новою, а діє з 1992 року, проте вона працювала не досконало. Тому частина жінок-медиків та жінок-фармацевтів не була на обліку.

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З 1 жовтня 2023 року ця вимога стає актуальною для тих, хто ще не перебуває на військовому обліку.

Жінки з медичною або фармацевтичною освітою матимуть термін до 31 грудня 2026 року для того, щоб зареєструватися на військовому обліку.

З січня 2023 року, жінки, які навчаються на медичних або фармацевтичних спеціальностях, будуть автоматично ставитися на військовий облік після закінчення навчання.

Заклади освіти повинні подавати списки випускниць до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за два місяці до завершення навчання.

Важливо відзначити, що постановка на військовий облік не означає мобілізацію. Це лише процедура, спрямована на узагальнення даних про наявний резерв медиків в державі та не пов’язана із військовою службою.

З 1 жовтня 2023 року жодних змін у виїзді за кордон для жінок з медичною та фармацевтичною освітою не буде.

Обмеження діють лише для деяких категорій державних службовців та посадових осіб, які обіймають певні посади.