2 тыс. медиков из Украины получили работу в Польше, чтобы лечить соотечественников, общаясь с ними на родном языке.

Сообщается, что всего заявки на разрешение работать подали более 3,3 тыс. врачей и медсестер из Украины, которые прибыли в Польшу с 24 февраля.

Отмечается, что вопрос упрощенной процедуры трудоустройства для украинских врачей поднимался в польском парламенте еще в сентябре.

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— Медицинский персонал из Украины не имеет возможности заниматься практикой и зарабатывать. Медицинские учреждения испытывают трудности с обеспечением персоналом, а пациенты страдают от длинных очередей, — пояснила депутат Анна Гилл-Пентек.

По ее словам, с 24 февраля за разрешением на работу обратились 2 243 врача и стоматолога. Еще 1 107 заявок поступило от медицинских сестер и акушерок. На сегодняшний день Министерство здравоохранения согласовало разрешение на работу 1 215 врачам и 723 медсестрам и акушеркам.

Долгое ожидание чиновники объясняют тем, что необходимо проверить большое количество документации. Для подачи заявки необходим перевод на польский язык, заключение национальных консультантов в определенной области медицины.

Ранее польские чиновники отмечали, что украинские врачи будут привлекаться к лечению украинских пациентов. Вопрос актуален, ведь с первых дней польским врачам приходилось консультировать наших беженцев, используя программы онлайн-перевода на компьютерах.

Источник: inpoland.net.pl