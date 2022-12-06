2 тис. медиків з України отримали роботу в Польщі, щоб лікувати співвітчизників, спілкуючись з ними рідною мовою.

Повідомляється, що загалом заявки на дозвіл працювати подали понад 3,3 тис. лікарів і медсестер з України, які прибули до Польщі з 24 лютого.

Відзначається, що питання спрощеної процедури працевлаштування для українських лікарів піднімалося в польському парламенті ще у вересні.

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– Медичний персонал з України не має можливості займатися практикою і заробляти. Медичні установи зазнають труднощів із забезпеченням персоналом, а пацієнти страждають від довгих черг, – пояснила депутат Анна Гілл-Пентек.

За її словами, з 24 лютого за дозволом на роботу звернулися 2 243 лікаря і стоматолога. Ще 1 107 заявок надійшло від медичних сестер та акушерок. На сьогоднішній день Міністерство охорони здоров’я погодило дозвіл на роботу 1 215 лікарям і 723 медсестрам і акушеркам.

Довге очікування чиновники пояснюють тим, що необхідно перевірити велику кількість документації. Для подачі заявки необхідний переклад на польську мову, висновок національних консультантів в певній галузі медицини.

Раніше польські чиновники відзначали, що українські лікарі будуть залучатися до лікування українських пацієнтів. Питання актуальне, адже з перших днів польським лікарям доводилося консультувати наших біженців, використовуючи програми онлайн-перекладу на комп’ютерах.

Джерело: inpoland.net.pl