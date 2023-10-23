В украинские больницы поступило новое, высококачественное медоборудование для визуальной диагностики. Об этом рассказали в пресс-центре Минздрава.

Закупка оборудования состоялась в рамках совместных проектов Министерства здравоохранения Украины и Всемирного банка.

В Украину поступило шесть приборов для компьютерной томографии от компании производителя General Electric Health Care.

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Сейчас томографы уже размещены в медучреждениях по областям Украины: Винницкой областной детской больнице, Тернопольской областной клинической психоневрологической больнице, Областной клинической больнице Ивано-Франковской области, Ужгородской городской многопрофильной клинической больнице, Золочевской центральной районной и Хмельницкой областной детской больнице.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что от своевременной и качественной диагностики зависит эффективность лечения пациента. Именно поэтому Минздрав продолжает обеспечивать медучреждения необходимым оборудованием даже во время войны.

Соглашение Минздрава и компании General Electric Health Care должно завершиться до конца марта 2024 года.

В министерстве планируют доставить на инсталлировать еще 10 компьютерных томографов в медучреждения Украины до конца 2023 года.