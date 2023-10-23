До українських лікарень надійшло нове, високоякісне медобладнання для візуальної діагностики. Про це розповіли у пресцентрі МОЗ.

Закупівля обладнання відбулася в межах спільних проєктів Міністерства охорони здоров’я України та Світового банку.

До України надійшли шість приладів для комп’ютерної томографії від компанії виробника General Electric Health Care.

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Зараз томографи вже розміщені у медзакладах по областях України: Вінницькій обласній дитячій лікарні, Тернопільській обласній клінічній психоневрологічній лікарні, Обласній клінічній лікарні Івано-Франківської області, Ужгородській міській багатопрофільній клінічній лікарні, Золочівській центральній районній та Хмельницькій обласній дитячій лікарні.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що від вчасної та якісної діагностики залежить ефективність лікування пацієнта. Саме тому МОЗ продовжує забезпечувати медзаклади необхідним обладнанням навіть під час війни.

Угода МОЗ та компанії General Electric Health Care має завершитися до кінця березня 2024 року.

У міністерстві планують доставити й інсталювати ще 10 комп’ютерних томографи у медзаклади України до кінця 2023 року.