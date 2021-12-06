Полиция Рима выписала штраф в размере €400 жителю столицы Италии за отсутствие Covid-сертификата, свидетельствующего о полной вакцинации от коронавируса. Ведь с сегодняшнего дня для поездок в общественном транспорте необходимо иметь зеленый Covid-сертификат.

В понедельник, 6 декабря, в Италии начали проверять наличие Covid-сертификатов у пассажиров метро и автобусов.

— Местные полицейские на автобусной остановке на площади Пьяццале Фламинио применили к мужчине санкции, — сообщило агентство ANSA. – Как только мужчина вышел из автобуса, полицейские попросили его показать зеленый сертификат.

Мужчина объяснил, что у него нет сертификата, но в ближайшие дни хочет вакцинироваться. Однако с него все равно взыскали штраф в размере €400.

Жесткие карантинные ограничения начали действовать в Италии, и, прежде всего, они касаются невакцинированных людей.

Теперь граждане, не получившие прививку от Covid-19, не могут посещать закрытые общественные места: рестораны, кафе, бары, кинотеатры, клубы. Также им запрещен вход на стадионы для просмотра футбольных матчей, в концертные залы и т.д.

В Украине с 6 декабря ограничивается действие желтого сертификата, который свидетельствует о первой прививке от Covid-19. Его действие ограничивается 30 днями.

Источник: ANSA