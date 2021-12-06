Поліція Рима виписала штраф у розмірі 400 євро мешканцю столиці через відсутність Covid-сертифіката, що свідчить про повну вакцинацію від коронавірусу. Адже з сьогоднішнього дня для поїздок в громадському транспорті необхідно мати при собі зелений Covid-сертифікат.

У понеділок, 6 грудня, в Італії почали перевіряти наявність Covid-сертифікатів у пасажирів метро і автобусів.

Чоловік пояснив, що не має сертифіката , але найближчими днями хоче вакцинуватися. Та з нього все одно був стягнутий штраф у розмірі 400 євро .

– Місцеві поліцейські на автобусній зупинці на площі П’яццале Фламініо застосували до чоловіка санкції, – повідомило агентство ANSA. – Як тільки чоловік вийшов з автобуса, поліцейські попросили його показати зелений сертифікат.

Жорсткі карантинні обмеження почали діяти в Італії, і насамперед вони стосуються невакцинованих людей.

Тепер громадяни, які не отримали щеплення від Covid-19 COVID, не можуть відвідувати закриті громадські місця: ресторани, кафе, бари, кінотеатри, клуби. Також їм заборонено вхід на стадіони для перегляду футбольних матчів, до концертних залів тощо.

В Україні з 6 грудня обмежується дія жовтого сертифіката, який свідчить про перше щеплення Covid-19. Його дія обмежується 30 днями.

Джерело: ANSA