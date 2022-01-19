В Днепропетровской областной больнице имени И.И. Мечникова медики спасли молодого мужчину, который, по словам очевидцев, хотел свести счеты с жизнью, выйдя на железнодорожные пути.

Можно только догадываться, что толкнуло 42-летнего Александра из пгт Васильковка Днепропетровской области решиться на такой отчаянный шаг. В своем нынешнем состоянии сам он физически не может рассказать о себе хоть что-то.

По словам очевидцев, месяц назад Александр вышел на железнодорожный путь, чтобы покончить жизнь самоубийством.

В больницу Мечникова его доставили в тяжелейшем состоянии: с рублеными травмами головы, поломанными ребрами, переломом левого бедра, пневмотораксом. Мужчина находился в коме.

Он уже перенес несколько операций и скелетное вытяжение. Однако до сегодняшнего дня все еще находится на продленной искусственной вентиляции легких.

Александр уже в сознании, но из-за трахеостомы пока не может говорить. Хотя отчаянно пытается что-то рассказать.

Может быть о том, как он одинок в этой жизни. Потому что за месяц, по словам медиков, никто из родственников или близких так и не появился в больнице, не побеспокоился о нем.

…Сердобольная сестра-хозяйка Сания Ганич, ухаживая за беспомощным пациентом, старается поддержать его добрым словом и теплым человеческим участием, уверяя, что все страшное и тяжелое уже позади.

Источник: Сергей Рыженко