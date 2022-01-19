У Дніпропетровській обласній лікарні імені І.І. Мечникова медики врятували молодого чоловіка, який, за словами очевидців, хотів звести рахунки з життям, вийшовши на залізничні колії.

Можна тільки здогадуватися, що штовхнуло 42-річного Олександра з смт Васильківка Дніпропетровської області зважитися на такий відчайдушний крок. У своєму нинішньому стані сам він фізично не може розповісти про себе хоч щось.

За словами очевидців, місяць тому Олександр вийшов на залізничну колію, щоб покінчити життя самогубством.

У лікарню Мечникова його доставили у важкому стані: з рубаними травмами голови, поламаними ребрами, переломом лівого стегна, пневмотораксом. Чоловік перебував у комі.

Він вже переніс кілька операцій і скелетне витягування. Однак до сьогодні все ще знаходиться на продовженій штучній вентиляції легень.

Олександр вже в свідомості, але через трахеостому поки не може говорити. Хоча відчайдушно намагається щось розповісти.

Може про те, який він самотній у цьому житті. Тому що за місяць, за словами медиків, ніхто з родичів або близьких так і не з’явився в лікарні, не потурбувався про нього.

…Жаліслива сестра-господиня Санія Ганич, доглядаючи за безпорадним пацієнтом, намагається підтримати його добрим словом і теплою людською участю, запевняючи, що все страшне і важке вже позаду.

Джерело: Сергій Риженко