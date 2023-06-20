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Скоро без масок: в Украине планируют отменить штрафы за открытые рот и нос

20 июня 2023, 18:08
Валентина Андрейко журналіст
медична маска на дереві
Источник: Pixabay

В связи с тем, что в начале мая ВОЗ отменила статус Covid-19 как пандемии, возникла необходимость пересмотреть наше  законодательство, которое вводило ограничения и наказание за их несоблюдение с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни.

И вот наконец проект закона о внесении соответствующих изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины внесен в Верховную Раду.

Проект, в частности, предусматривает отмену штрафов за пребывание без маски в общественных местах и в транспорте.

А исполкомы сельских, поселковых и городских советов лишить полномочий составлять протоколы на нарушителей карантина.

Но ответственность все же останется. Просто указание на пандемию коронавируса заменят на “особо опасные инфекционные болезни”.

То есть если в следующий раз, не дай Бог, будет объявлен карантин из-за какой-то особо опасной инфекционной болезни, то виновных в его нарушении уже будут наказывать втрое большими штрафами, а еще и лишением свободы до трех лет.

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Источник
Верховная Рада
Теги
Верховная Рада Законопроект Коронавирус Covid-19
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