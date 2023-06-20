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Скоро без масок: в Україні планують відмінити штрафи за відкриті рот і ніс

20 Червня 2023, 18:08
Валентина Андрейко журналістка
медична маска на дереві
Джерело: Pixabay

У зв’язку з тим, що на початку травня ВООЗ скасувала статус Covid-19 як пандемії, виникла потреба переглянути наше законодавство, що вводило обмеження і покарання за їх недотримання  з метою запобігання поширенню на території України короновірусної хвороби.

І ось нарешті проєкт закону про внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України внесений у Верховну Раду.

Проєкт,  зокрема, передбачає відміну штрафів за перебування без маски у громадських місцях та в транспорті.

А виконкоми сільських, селищних та міських рад позбавити повноважень складати протоколи на порушників карантину.

Проте відповідальність усе ж лишиться. Просто пандемію коронавірусу замінять на “особливо небезпечні інфекційні хвороби”.

Тобто якщо наступного разу, не приведи Господи, буде оголошено карантин з приводу якоїсь особливо небезпечної інфекційної  хвороби, то винних у його порушенні вже каратимуть втричі більшими штрафами, а ще й позбавленням волі до трьох років.

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Джерело
Верховна Рада
Теги
Верховна Рада Законопроект Коронавірус Covid-19
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