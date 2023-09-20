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Смерть на пляже: в Мексике молния попала в двух отдыхающих

20 сентября 2023, 11:58
Валентина Андрейко журналіст
блискавка на пляжі

Видео, зафиксировавшее удар молнии по пляжу Мичиокан в Мексике, облетело мир. Чей-то видеофиксатор запечатлел момент, когда мощная молния попала в двух людей — мужчину и женщину.

Скорее всего, это произошло неожиданно, потому что вокруг отдыхали люди. Удар огненного столба заставил их быстро покинуть пляж.

Два человека остались лежать на песке.

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Муниципальные власти заявили, что пострадавшие — турист и продавщица гамаков из мексиканского города Колыма.

Женщина погибла на месте, а мужчину успели доставить в больницу, однако спасти не смогли.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, ежегодно в землю Соединенных Штатов бьет не менее 40 миллионов молний.

Национальная метеорологическая служба сообщила, что в 2023 году в США 11 человек погибли от ударов молнии, в том числе два человека в различных регионах во время катания на лодке и плавания.

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Источник и фото: Marca

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Молния Мексика Смерть
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