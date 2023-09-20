Відео, що зафіксувало удар блискавки по пляжу Мічіокан у Мексиці, облетіло світ. Чийсь відеофіксатор відобразив момент, коли потужна блискавка поцілила у двох людей – чоловіка і жінку.

Найімовірніше, це сталося неочікувано, бо навколо відпочивали люди. Удар вогняного стовпа змусив їх швидко покинути пляж.

Двоє людей залишилися лежати на піску.

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Муніципальна влада заявила, що постраждалі – турист і продавчиня гамаків з мексиканського міста Колима.

Жінка загинула на місці, а чоловіка встигли доправити до лікарні, проте врятувати не змогли.

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань, щороку в Сполучених Штатах в землю б’є щонайменше 40 мільйонів блискавок.

Національна метеорологічна служба повідомила, що в 2023 році в США 11 осіб загинули від ударів блискавки, зокрема двоє людей в різних регіонах під час катання на човні та плавання.

Джерело і фото: Marca