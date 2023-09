В Лондоне умер 25-летний мужчина мужчина из-за ошибки врачей. Ему диагностировали аппендицит вместо опухоли головного мозга.

В июне этого года 25-летний Джошуа Уорнер был госпитализирован из-за сильной головной боли и общей слабости.

