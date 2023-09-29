В Лондоне умер 25-летний мужчина мужчина из-за ошибки врачей. Ему диагностировали аппендицит вместо опухоли головного мозга.

В июне этого года 25-летний Джошуа Уорнер был госпитализирован из-за сильной головной боли и общей слабости.

Father, 25, dies after doctors misdiagnose him with an appendicitis https://t.co/NzCFA5Ds9C via @MailOnline — Ганна І. (@anni4ka2022) September 29, 2023



Врачи сначала диагностировали у него аппендицит и решили провести операцию для его удаления.

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Когда мужчине стало еще хуже, дальнейшие тесты установили аномалию в его мозге.

Сначала диагноз отвергали, объясняя, что это компьютерная ошибка.

Господина Уорнера несколько раз отправляли в больницу скорой помощи, и все его жалобы на состояние здоровья отклоняли.

Но когда состояние Джошуа значительно ухудшилось, его срочно доставили в другую больницу, где подтвердили опухоль головного мозга.

Там установили диагноз — высокоагрессивный рак головного мозга, опухоли 4 степени.

Этот вид рака характеризуется быстрым ростом и низкими шансами на выздоровление. Пациенты, которые получают такой диагноз, живут в среднем от восьми до 11 месяцев.

Джошуа Уорнеру сказали, что он должен жить всего три месяца. Однако умер мужчина уже через 12 дней.

Его семья описывает его как доброго, шутливого и невероятного папу, который всегда стоял на позициях и не жаловался на свою судьбу.

Семья Джошуа решила рассказать об этой трагедии, надеясь, что его история откроет глаза общественности на важность тщательной медицинской диагностики и предупредит подобные случаи в будущем.