У Лондоні помер 25-річний чоловік чоловік через помилку лікарів. Йому діагностували апендицит замість пухлини головного мозку.

У червні цього року 25-річний Джошуа Ворнер був госпіталізований через сильний головний біль та загальну слабкість.

Father, 25, dies after doctors misdiagnose him with an appendicitis https://t.co/NzCFA5Ds9C via @MailOnline

— Ганна І. (@anni4ka2022) September 29, 2023