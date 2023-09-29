У Лондоні помер 25-річний чоловік чоловік через помилку лікарів. Йому діагностували апендицит замість пухлини головного мозку.

У червні цього року 25-річний Джошуа Ворнер був госпіталізований через сильний головний біль та загальну слабкість.

Father, 25, dies after doctors misdiagnose him with an appendicitis https://t.co/NzCFA5Ds9C via @MailOnline — Ганна І. (@anni4ka2022) September 29, 2023



Лікарі спочатку діагностували у нього апендицит та вирішили провести операцію для його видалення.

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Коли чоловікові стало ще гірше, подальші тести встановили аномалію в його мозку.

Спочатку діагноз відкидали, пояснюючи, що це комп’ютерна помилка.

Пана Ворнера декілька разів відправляли до лікарні швидкої допомоги, і всі його скарги на стан здоров’я відхиляли.

Але коли стан Джошуа значно погіршився, його терміново доставили до іншої лікарні, де підтвердили пухлину головного мозку.

Там встановили діагноз – високоагресивний рак головного мозку, пухлини 4 ступеня.

Цей вид раку характеризується швидким ростом і низькими шансами на видужання. Пацієнти, які отримують такий діагноз, живуть в середньому від восьми до 11 місяців.

Джошуа Ворнеру сказали, що він має жити лише три місяці. Проте помер чоловік вже за 12 днів.

Його сім’я описує його як доброго, жартівливого і неймовірного тата, який завжди стояв на позиціях і не скаржився на свою долю.

Родина Джошуа вирішила розповісти про цю трагедію, сподіваючись, що його історія відкриє очі громадськості на важливість ретельної медичної діагностики та попередить подібні випадки в майбутньому.