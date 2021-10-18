В Волынской областной психиатрической больнице, расположенной в с. Липины, произошла вспышка коронавирусной болезни, из-за этого больницу превратили в стационар для пациентов с коронавирусом.

Главный врач учреждения Людмила Юрко сообщила, что первые симптомы инфекции у пациентов зафиксировали 12 октября. После ПЦР-тестирования у больных обнаружили Covid-19.

— В тот же день нашу больницу включили в перечень учреждений, имеющих право оказывать помощь пациентам с Covid-19, — отметила Юрко. — И мы развернули Covid-отделение на 50 коек, куда и переместили всех пациентов, у которых подтвердили диагноз.

Коронавирус на данный момент подтвержден у 39 пациентов больницы, они имеют либо легкую форму заболевания, либо же средней степени.

— Дыхательной недостаточности по состоянию на сегодня ни у одного из больных нет, — рассказала Юрко. — Сатурация у всех в пределах нормы. Впрочем, среди пациентов есть несколько людей, которые имеют повышенную температуру тела до 38 градусов. Их состояние удовлетворительное.

Отмечено, что среди работников больницы также есть инфицированные.

— Все наши работники, у которых обнаружили Covid-19, находятся на амбулаторном лечении по месту жительства. Пока не могу озвучить точное количество больных. Это около 5-6 человек, — добавила Юрко.

Пока также неизвестно, есть ли среди заболевших пациентов и персонала больницы вакцинированные.

Как показывают исследования, риск умереть от штамма коронавируса Дельта у невакцинированных людей в 11 раз выше, чем у тех, кто сделал прививку от коронавируса. По статистике, вакцинированные в шесть раз чаще заражаются вирусом.

Эксперты утверждают, что в США можно было бы предотвратить 90 тыс. смертей от коронавируса, если бы люди вовремя получили прививки.

Источник: Волынские Новости.