У Волинській обласній психіатричній лікарні, що розташована у с. Липини, стався спалах коронавірусної хвороби, через це лікарню перетворили на стаціонар для хворих на коронавірус.

Головний лікар закладу Людмила Юрко повідомила, що перші симптоми інфекції у пацієнтів зафіксували 12 жовтня. Після ПЛР-тестування у хворих виявили Covid-19.

– У той же день нашу лікарню внесли до переліку закладів, що мають право надавати допомогу пацієнтам з Covid-19, – зазначила Юрко. – І ми розгорнули Covid-відділення на 50 ліжок, куди й перемістили всіх пацієнтів, у яких підтвердили діагноз.

Коронавірус наразі підтверджений у 39 пацієнтів лікарні, вони мають або легку форму захворювання, або ж середнього ступеня.

– Дихальної недостатності станом на сьогодні у жодного з хворих немає, – розповіла Юрко. – Сатурація в усіх у межах норми. Втім, серед пацієнтів є декілька людей, які мають підвищену температуру тіла – до 38 градусів. Їх стан задовільний.

Зазначено, що серед працівників лікарні також є інфіковані.

– Усі наші працівники, у яких виявили Covid-19, перебувають на амбулаторному лікуванні за місцем проживання. Наразі не можу озвучити точну кількість хворих. Це близько 5-6 осіб, – додала Юрко.

Наразі також невідомо, чи є серед пацієнтів та персоналу лікарні, що захворіли на Covid-19, вакциновані особи.

Як свідчать дослідження, ризик померти від штаму коронавірусу Дельта у невакцинованих людей в 11 разів вищий, ніж у тих, зробив щеплення від коронавірусу. За статистикою, невакциновані у шість разів частіше заражаються вірусом.

Експерти стверджують, що у США можна було б запобігти 90 тис. смертей від коронавірусу, якби люди вчасно отримали щеплення.

Джерело: Волинські Новини.