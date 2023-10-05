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Вспышку гепатита А на Днепропетровщине расследуют специалисты: заболела вся семья в одном из сел

5 октября 2023, 15:05
Валентина Андрейко журналіст
відро води
Источник: Pixabay

На Днепропетровщине в одном из сел Каменского района целая семья заболела гепатитом А. Среди больных — двое взрослых и ребенок 13-ти лет.

Специалисты Днепропетровского центра контроля и профилактики болезней провели вирусологические, бактериологические и санитарно-химические исследования питьевой воды, которую использовали для питья и приготовления пищи в пострадавшей семье.

Результаты исследований подтвердили, что заражение, вероятно, произошло контактно-бытовым путем, из-за несоблюдения правил личной гигиены.

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Вирус гепатита А передается в результате употребления загрязненных продуктов или воды, которые могут содержать фекалии инфицированных людей. Или в семьях, где инфицированный человек готовит пищу для всех членов семьи.

Болезнь может иметь как легкое, так и тяжелое течение. В данном случае наблюдалось как раз легкое.

На сегодня оба взрослых уже выписаны из больницы, ребенок еще остается под наблюдением врачей.

На Днепропетровщине новые случаи вирусного гепатита А не зарегистрированы.

Специалисты напоминают, что вирус гепатита А может сохранять жизнеспособность при комнатной температуре в сухой среде в течение недели, в воде — от трех до 10 месяцев, в испражнениях — до 30 суток.

Однако он погибает через 5 мин кипячения.

Инкубационный период обычно длится 14-28 дней.

Наиболее распространенные симптомы:

  • слабость и утомляемость;
  • повышение температуры тела;
  • потеря аппетита;
  • диарея;
  • рвота;
  • тяжесть в правом подреберье;
  • потемнение мочи;
  • желтуха.

Уберечь от заболевания может прививка и простые ежедневные правила личной гигиены: мытье рук, а также в обязательном порядке, овощей и фруктов, кипячение воды.

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Источник: Центр громадського здоров’я України

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Гепатит питна вода Прививка
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