На Дніпропетровщині в одному із сіл Кам’янського району ціла родина захворіла на гепатит А. Серед хворих – двоє дорослих та дитина 13 років.
Фахівці Дніпропетровського центру контролю і профілактики хвороб провели вірусологічні, бактеріологічні та санітарно-хімічні дослідження питної води, яку використовували для пиття і приготування їжі в постраждалій родині.
Результати досліджень підтвердили, що зараження, ймовірно, відбулось контактно-побутовим шляхом через недотримання правил особистої гігієни.
Вірус гепатиту А передається внаслідок вживання забруднених харчів або води, що можуть містити фекалії інфікованих людей. Або у сім’ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів родини.
Хвороба може мати як легкий, так й тяжкий перебіг. В цьому випадку спостерігався якраз легкий.
Станом на сьогодні обоє дорослих вже виписані з лікарні, дитина ще залишається під наглядом лікарів.
Наразі на Дніпропетровщині нові випадки вірусного гепатиту А не зареєстровані.
Фахівці нагадують, що вірус гепатиту А може зберігати життєздатність за кімнатної температури в сухому середовищі протягом тижня, у воді — від 3 до 10 місяців, у випорожненнях — до 30 діб.
Проте він гине через 5 хв кип’ятіння.
Інкубаційний період зазвичай триває 14–28 днів.
Найпоширеніші симптоми:
- слабкість та втомлюваність;
- підвищення температури тіла;
- втрата апетиту;
- діарея;
- блювота;
- важкість у правому підребер’ї;
- потемніння сечі;
- жовтяниця.
Уберегти від захворювання може щеплення і прості щоденні правила особистої гігієни: миття рук, а також в обов’язковому порядку овочів і фруктів, кип’ятіння води.
Джерело: Центр громадського здоров’я України