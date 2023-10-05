На Дніпропетровщині в одному із сіл Кам’янського району ціла родина захворіла на гепатит А. Серед хворих – двоє дорослих та дитина 13 років.

Фахівці Дніпропетровського центру контролю і профілактики хвороб провели вірусологічні, бактеріологічні та санітарно-хімічні дослідження питної води, яку використовували для пиття і приготування їжі в постраждалій родині.

Результати досліджень підтвердили, що зараження, ймовірно, відбулось контактно-побутовим шляхом через недотримання правил особистої гігієни.

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Вірус гепатиту А передається внаслідок вживання забруднених харчів або води, що можуть містити фекалії інфікованих людей. Або у сім’ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів родини.

Хвороба може мати як легкий, так й тяжкий перебіг. В цьому випадку спостерігався якраз легкий.

Станом на сьогодні обоє дорослих вже виписані з лікарні, дитина ще залишається під наглядом лікарів.

Наразі на Дніпропетровщині нові випадки вірусного гепатиту А не зареєстровані.

Фахівці нагадують, що вірус гепатиту А може зберігати життєздатність за кімнатної температури в сухому середовищі протягом тижня, у воді — від 3 до 10 місяців, у випорожненнях — до 30 діб.

Проте він гине через 5 хв кип’ятіння.

Інкубаційний період зазвичай триває 14–28 днів.

Найпоширеніші симптоми:

слабкість та втомлюваність;

підвищення температури тіла;

втрата апетиту;

діарея;

блювота;

важкість у правому підребер’ї;

потемніння сечі;

жовтяниця.

Уберегти від захворювання може щеплення і прості щоденні правила особистої гігієни: миття рук, а також в обов’язковому порядку овочів і фруктів, кип’ятіння води.

Джерело: Центр громадського здоров’я України