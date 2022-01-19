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Вспышки не избежать: какая ситуация с Covid-заболеваемостью в Украине

19 января 2022, 14:30
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Вспышки не избежать: какая ситуация с Covid-заболеваемостью в Украине
Источник: Depositphotos

В Украине растут темпы заболеваемости коронавирусом. Это означает, что стране не избежать вспышки Covid-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в комментарии Фактам ICTV. Он утверждает, что за последнюю неделю увеличилось количество выявленных случаев заболеваемости Covid-19 и начинают расти госпитализации.

Ивано-Франковская область уже снова ближе всего к введению красного уровня эпидемической опасности. Кроме нее, на оранжевом уровне уже Львовская, Ровенская, Черновицкая и Сумская области.

Ровенская, Сумская и Черновицкая области попали в оранжевую зону эпидемической опасности из-за большого процента выявленных инфицированных среди всех тестируемых на Covid-19.

— В Ивано-Франковской области к показателю тестирования добавилось превышение уровня госпитализации и динамики госпитализаций. Эти показатели свидетельствуют о росте темпов госпитализации в области пациентов с Covid-19, — отметил министр.

Поэтому медицинская система снова готовится к возможной нагрузке. Так, в больницах страны выделили более 64 тыс. коек для госпитализации Covid-больных, из них — свыше 96,7% обеспечены кислородом.

После введения красного уровня эпидемической опасности в государственных и коммунальных заведениях здравоохранения приостановят плановые мероприятия по госпитализации для переориентации свободных коек на госпитализацию больных с коронавирусом.

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Теги
Віктор Ляшко , Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины
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