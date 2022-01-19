В Україні зростають темпи захворюваності на коронавірус. Це означає, що країна не уникне спалаху Covid-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у коментарі Фактам ICTV. Він стверджує, що за останній тиждень збільшилася кількість виявлених випадків захворюваності на Covid-19 та розпочинають зростати госпіталізації.

Івано-Франківська область вже знову найближча до введення червоного рівня епідемічної небезпеки. Окрім неї, на помаранчевому рівні Львівська, Рівненська, Чернівецька та Сумська області.

Рівненська, Сумська та Чернівецька області потрапили до помаранчевої зони епідемічної небезпеки через великий відсоток виявлених інфікованих серед усіх протестованих на Covid-19.

– В Івано-Франківській області до показника тестування додались перевищення рівня госпіталізації та динаміки госпіталізацій. Ці показники свідчать про зростання темпів госпіталізації в області пацієнтів з Covid-19, – зазначив міністр.

Тому медична система знову готується до можливого навантаження. Так, у лікарнях країни виділили понад 64 тис. ліжок для госпіталізації Covid-хворих, з них – понад 96,7% забезпечені киснем.

Після введення червоного рівня епідемічної небезпеки в державних та комунальних закладах охорони здоров’я призупинять планові заходи з госпіталізації для переорієнтації вільних ліжок на госпіталізацію хворих з коронавірусом.