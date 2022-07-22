Рашисты фактически признали, что их оккупационный режим довел Мариуполь до состояния инфекционного коллапса. Именно такой вывод можно сделать из видео российского ТВ, которое опубликовал на своем Telegram-канале Мариупольский горсовет.

— Долгое время коллаборационные власти продолжали отрицать, что в городе распространяются инфекционные заболевания. Но теперь даже на своем пропагандистском ТВ признают правду, потому что уже невозможно замалчивать очевидное, — говорится в сообщении.

В нем также приведено высказывание по этому поводу врача Александра Лазаренко, который до оккупации Мариуполя возглавлял поликлинику №3.

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— Летом всегда наблюдается увеличение инфекционных заболеваний. Особенно, острых кишечных. Но до войны мы имели полноценную медицинскую помощь и контроль, — отмечает медик.

По его словам, сейчас в городе отсутствуют гигиенические средства, качественная питьевая вода. Все это — на фоне отсутствия своевременной, профессиональной медицинской помощи. В результате, инфекционные заболевания активно распространяются.

— Я не исключаю, что уже есть случаи заболевания холерой. Тогда, как за последние пять лет в городе не было ни одного подобного случая. Это может привести к большому количеству летальных исходов среди мирных жителей, — резюмировал Александр Лазаренко.

Источник: Мариупольский горсовет