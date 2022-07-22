Рашисти фактично визнали, що їхній окупаційний режим довів Маріуполь до стану інфекційного колапсу. Саме такий висновок можна зробити з відео російського ТБ, яке опублікувала на своєму Telegram-каналі Маріупольська міськрада.

– Довгий час колабораційна влада продовжувала заперечувати, що в місті поширюються інфекційні захворювання. Але тепер навіть на своєму пропагандистському ТБ визнають правду, тому що вже неможливо замовчувати очевидне, – йдеться в повідомленні.

У ньому також наведено висловлювання з цього приводу лікаря Олександра Лазаренка, який до окупації Маріуполя очолював поліклініку №3.

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– Влітку завжди спостерігається збільшення інфекційних захворювань. Особливо, гострих кишкових. Але до війни ми мали повноцінну медичну допомогу і контроль, – зазначає медик.

За його словами, зараз у місті відсутні гігієнічні засоби, якісна питна вода. Все це – на тлі відсутності своєчасної, професійної медичної допомоги. В результаті, інфекційні захворювання активно поширюються.

– Я не виключаю, що вже є випадки захворювання на холеру. Тоді, як за останні п’ять років у місті не було жодного подібного випадку. Це може призвести до великої кількості летальних випадків серед мирних жителів, – резюмував Олександр Лазаренко.

Джерело: Маріупольська міськрада