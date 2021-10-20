По состоянию на 20 октября 2021 года в Киеве зафиксировали 1 023 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в столице — 246 506 подтвержденных случаев болезни.

В течение суток в столице умерли от осложнений, которые вызвал Covid-19, 29 человек. Всего ушли из жизни из-за коронавируса 5 741 человек.

За день 262 человека преодолели коронавирус, за все время – 225 096 граждан.

В столице показатель активных больных составляет 15 669, а на 100 тыс. населения — 528,5.

Всего в стране по состоянию на 20 октября 2021 года выявили 2 679 185 случаев болезни. Количество заболевших за сутки стремительно увеличилось, поэтому за последний день их – 18 912.

По статистике коронавируса в Украине, сейчас наихудшая ситуация в Одесской (1 606), Днепропетровской (1 253), Харьковской (1 242), Запорожской (1 225) и Донецкой (1 040) областях. Столица пока не относится к лидерам по темпам распространения вируса.

За прошедшие сутки, 19 октября, в Киеве подтвердили 837 случаев Covid-19. Больше всего больных обнаружили в Деснянском (182), Дарницком (129) и Святошинском (123) районах. Подробную статистику коронавируса в Киеве – читайте на Фактах ICTV.