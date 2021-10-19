По состоянию на 19 октября 2021 года в Киеве зафиксировали 837 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в столице — 245 483 подтвержденных случаев болезни.

Кто заболел за сутки:

467 женщин в возрасте от 18 до 95 лет;

304 мужчины в возрасте от 18 до 88 лет;

35 девочек от 3 месяцев до 17 лет;

31 мальчик от 1 месяца до 17 лет.

В течение суток в столице умерли от осложнений, которые вызвал Covid-19, 26 человек: 19 женщин от 48 до 86 лет и семеро мужчин от 46 до 86 лет. Всего ушли из жизни из-за коронавируса 5 712 человек.

В то же время за день 264 человека преодолели коронавирус, за все время – 224 834 гражданина.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Деснянском (182), Дарницком (129) и в Святошинском (123).

В больницу с диагнозом коронавирус госпитализировали 145 человек. Еще 376 пациентов попали в больницу с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего в стране по состоянию на 19 октября 2021 года выявили 2 660 273 случая болезни. Количество заболевших за сутки резко увеличилось, поэтому за последний день их — 15 579.

По статистике коронавируса в Украине, сейчас наихудшая ситуация в Одесской (1418), Харьковской (1412), Днепропетровской (1203), Запорожской (1019) и Львовской (959) областях. Столица пока не относится к лидерам по темпам распространения вируса.

За прошедшие сутки, 18 октября, в Киеве подтвердили 416 случаев Covid-19. Больше всего больных обнаружили в Днепровском (99), Оболонском (88) и Дарницком (62) районах. Подробную статистику коронавируса в Киеве — читайте на Фактах ICTV.