Станом на 19 жовтня 2021 року у Києві зафіксували 837 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Загалом у столиці – 245 483 підтверджених випадків хвороби.

Протягом доби у столиці померли від ускладнень, які викликав Covid-19, 26 людей, а загалом – 5 712.

Водночас за день 264 людини подолали коронавірус, за увесь час – 224 834 громадянина.

Загалом у країні станом на 19 жовтня 2021 року виявили 2 660 273 випадки хвороби. Кількість хворих за добу різко збільшилася, тому за останній день їх – 15 579.

За статистикою коронавірусу в Україні, нині найгірша ситуація в Одеській (1418), Харківській (1412), Дніпропетровській (1203), Запорізькій (1019) і Львівській (959) областях. Столиця поки що не перебуває серед лідерів за темпами поширення вірусу.

Минулої доби, 18 жовтня, у Києві підтвердили 416 випадків Covid-19. Найбільше хворих виявили в Дніпровському (99), Оболонському (88) та в Дарницькому (62) районах. Детальну статистику коронавірусу у Києві – читайте на Фактах ICTV.