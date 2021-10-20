Станом на 20 жовтня 2021 року у Києві зафіксували 1 023 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Загалом у столиці – 246 506 підтверджених випадків хвороби.

Протягом доби у столиці померли від ускладнень, які викликав Covid-19, 29 людей. Загалом пішли з життя через коронавірус 5 741 людина.

За день 262 людини подолали коронавірус, за увесь час – 225 096 громадян.

У столиці показник активних хворих становить 15 669, а на 100 тис. населення – 528,5.

Загалом у країні станом на 20 жовтня 2021 року виявили 2 679 185 випадків хвороби. Кількість хворих за добу стрімко збільшилася, тому за останній день їх – 18 912.

За статистикою коронавірусу в Україні, нині найгірша ситуація в Одеській (1 606), Дніпропетровській (1 253), Харківській (1 242), Запорізькій (1 225) і Донецькій (1 040) областях. Столиця поки що не перебуває серед лідерів за темпами поширення вірусу.

Минулої доби, 19 жовтня, у Києві підтвердили 837 випадків Covid-19. Найбільше хворих виявили в Деснянському (182), Дарницькому (129) та Святошинському (123) районах. Детальну статистику коронавірусу у Києві – читайте на Фактах ICTV.