3 сентября 2021 года в Киеве выявили 321 новый случай коронавируса.

За время пандемии в столице вирус подтвердили у 225 122 человек.

Кто заболел за сутки:

171 женщина — от 19 до 95 лет;

125 мужчин — от 19 до 87 лет;

14 девочек — от 1 до 17 лет;

11 мальчиков — от 3 месяцев до 17 лет.

За день в столице один летальный случай от вируса, в общем — 5 285.

В то же время 172 киевлянина преодолели коронавирус, за все время — 216 477.

Больше всего случаев заболевания выявили в Соломенском (58), Деснянском (52) и Подольском (42) районах города.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: