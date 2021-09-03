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Статистика Covid-19 в Киеве: за сутки зафиксировали 321 новый случай

3 сентября, 09:27 Людмила Грубнік
Статистика Covid-19 в Киеве: за сутки зафиксировали 321 новый случай
Источник: Depositphotos

3 сентября 2021 года в Киеве выявили 321 новый случай коронавируса.

За время пандемии в столице вирус подтвердили у 225 122 человек.

Кто заболел за сутки:

  • 171 женщина — от 19 до 95 лет;
  • 125 мужчин — от 19 до 87 лет;
  • 14 девочек — от 1 до 17 лет;
  • 11 мальчиков — от 3 месяцев до 17 лет.

За день в столице один летальный случай от вируса, в общем — 5 285.

В то же время 172 киевлянина преодолели коронавирус, за все время — 216 477.

Больше всего случаев заболевания выявили в Соломенском (58), Деснянском (52) и Подольском (42) районах города.

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Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не касаться руками лица;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
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Источник
КГГА
Теги
КМДА , Коронавірус Covid-19 , Коронавірус у Києві , МОЗ України , статистика
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