3 сентября 2021 года в Киеве выявили 321 новый случай коронавируса.
За время пандемии в столице вирус подтвердили у 225 122 человек.
Кто заболел за сутки:
- 171 женщина — от 19 до 95 лет;
- 125 мужчин — от 19 до 87 лет;
- 14 девочек — от 1 до 17 лет;
- 11 мальчиков — от 3 месяцев до 17 лет.
За день в столице один летальный случай от вируса, в общем — 5 285.
В то же время 172 киевлянина преодолели коронавирус, за все время — 216 477.
Больше всего случаев заболевания выявили в Соломенском (58), Деснянском (52) и Подольском (42) районах города.
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Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не касаться руками лица;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.