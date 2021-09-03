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Статистика Covid-19 у Києві: за добу зафіксували 321 новий випадок

3 Вересня, 09:27 Людмила Грубнік
Статистика Covid-19 у Києві: за добу зафіксували 321 новий випадок
Джерело: Depositphotos

3 вересня 2021 року у Києві виявили 321 новий випадок коронавірусу.

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Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції у людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
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Джерело
КМДА
Теги
КМДА , Коронавірус Covid-19 , Коронавірус у Києві , МОЗ України , статистика
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