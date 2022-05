В Великобритании супруги были вынуждены хранить останки своего ребенка в домашнем холодильнике, поскольку Национальная служба здравоохранения отказалась их принять.

История началась с того, что у Лоры Броуди на четвертом месяце беременности началось сильное кровотечение. Поэтому она с мужем обратилась в отделение ранней беременности в Университетской больнице Льюишем (Лондон), где сказали, что у их ребенка все еще есть сердцебиение и он выживет.

Но после еще одного сканирования через несколько дней они узнали, что их ребенок скончался. Супругов отправили домой и сказали подождать, пока Лора родит их мертвого сына.

Через два дня женщина проснулась от сильной боли и бросилась в ванную, где родила ребенка. Они сразу позвонили в скорую, но им сообщили, что это не чрезвычайная ситуация. Поэтому супруги завернули останки своего сына в мокрую ткань, положили его в коробку и самостоятельно пошли в больницу.

Они ждали там около пяти часов в жаркой и удушающей амбулатории с останками своего ребенка. Затем сотрудники больницы сказали, что у них нет места для хранения останков.

Поэтому супруги считали, что их единственный выход — забрать его домой.

В больнице уже извинились перед супругами Броуди и заявили о проведении полного расследования по этой ситуации.

