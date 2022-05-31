В Великобритании супруги были вынуждены хранить останки своего ребенка в домашнем холодильнике, поскольку Национальная служба здравоохранения отказалась их принять.

История началась с того, что у Лоры Броуди на четвертом месяце беременности началось сильное кровотечение. Поэтому она с мужем обратилась в отделение ранней беременности в Университетской больнице Льюишем (Лондон), где сказали, что у их ребенка все еще есть сердцебиение и он выживет.

Но после еще одного сканирования через несколько дней они узнали, что их ребенок скончался. Супругов отправили домой и сказали подождать, пока Лора родит их мертвого сына.

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Через два дня женщина проснулась от сильной боли и бросилась в ванную, где родила ребенка. Они сразу позвонили в скорую, но им сообщили, что это не чрезвычайная ситуация. Поэтому супруги завернули останки своего сына в мокрую ткань, положили его в коробку и самостоятельно пошли в больницу.

– Я держала своего ребенка в коробке и плакала с 20 или 30 другими людьми в той приемной, – рассказала Лора.

Они ждали там около пяти часов в жаркой и удушающей амбулатории с останками своего ребенка. Затем сотрудники больницы сказали, что у них нет места для хранения останков.

Поэтому супруги считали, что их единственный выход — забрать его домой.

– Дома я освободил место в нашем холодильнике и положил туда коробку с останками нашего сына, – сказал муж Лоры.

В больнице уже извинились перед супругами Броуди и заявили о проведении полного расследования по этой ситуации.

“There was no-one at the hospital willing to take charge of our baby” A couple who lost their baby say staff at University Hospital Lewisham had no idea what to do for themhttps://t.co/dGNEgqY0bm — BBC News (UK) (@BBCNews) May 30, 2022

В то же время, руководство Национальной службы здравоохранения заявило, что людей, которые приходят к медицинской помощи с останками ребенка, должны направлять в гинекологическое или родильное отделение, а останки ребенка должны быть переданы на хранение.

Женщинам рекомендуется принести останки своего ребенка, чтобы можно было провести тесты для определения причин выкидыша.