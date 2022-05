У Великій Британії подружжя було змушене зберігати останки своєї дитини в домашньому холодильнику, оскільки Національна служба охорони здоров’я відмовилася їх прийняти.

Історія почалася з того, що у Лори Броуді на четвертому місяці вагітності почалася сильна кровотеча. Тому вона з чоловіком звернулася до відділення ранньої вагітності в Університетській лікарні Льюішем (Лондон), де сказали, що їхня дитина все ще має серцебиття і вона виживе.

Але після ще одного сканування через кілька днів вони дізналися, що їхня дитина померла. Подружжя відправили додому і сказали почекати, поки Лора народить їхнього мертвого сина.

Через два дні жінка прокинулася від сильного болю і кинулася до ванної кімнати, де народила дитину. Вони одразу зателефонували у швидку, але їм повідомили, що це не надзвичайна ситуація. Тому подружжя загорнуло останки свого хлопчика у мокру тканину, поклали його в коробку і самостійно пішли у лікарню.

Вони чекали там майже п’ять годин у спекотній і задушливій амбулаторії з останками своєї дитини. Згодом співробітники лікарні сказали, що у них немає місця для зберігання останків.

Тому подружжя вважало, що їх єдиний вихід — забрати його додому.

У лікарні вже вибачилися перед подружжям Броуді та заявили про проведення повного розслідування щодо цієї ситуації.

“There was no-one at the hospital willing to take charge of our baby”

A couple who lost their baby say staff at University Hospital Lewisham had no idea what to do for themhttps://t.co/dGNEgqY0bm

— BBC News (UK) (@BBCNews) May 30, 2022