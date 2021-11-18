флаконов с надписью Оспа в морозильнике на объекте в Пенсильвании, где проводятся исследования вакцины. На каком именно не сообщается.

Как заявил в связи с этим, Центр по контролю и профилактике заболеваний, страшную находку обнаружил сотрудник лаборатории, который чистил морозильную камеру.

— CDC, его партнеры по администрированию и правоохранительные органы расследуют этот вопрос. Содержимое флаконов кажется неповрежденным, — сообщила представитель CDC Белси Гонсалес в электронном письме.

По ее словам, сотрудник, обнаруживший флаконы, был в перчатках и маске.

Оспа — смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом натуральной оспы, который поражал мир на протяжении веков и унес жизни почти трети инфицированных. Жертвы страдали лихорадкой и болями во всем теле, а затем появлялись пятна и волдыри, от которых у выживших оставались ямчатые шрамы.

Соединенные Штаты смогли прекратить плановую вакцинацию детей против этой болезни к началу 1970-х годов и заявили, что последняя естественная вспышка в стране произошла в 1949 году.

В 1980 году Всемирная ассамблея здравоохранения объявила оспу искорененной.

Всемирная организация здравоохранения назначила два участка, где хранятся запасы вируса натуральной оспы и которые используются для исследований: центр CDC в Атланте и центр в России.

Согласно CDC, исследования оспы в Соединенных Штатах сосредоточены на разработке вакцин, лекарств и диагностических тестов для защиты людей от оспы в случае ее использования в качестве агента биотерроризма.

Напомним, что в июле 2014 года официальные лица заявили, что правительственный ученый, очищающий старую кладовую в исследовательском центре Bethesda, штат Мэриленд, обнаружил стеклянные флаконы шестидесятилетней давности, содержащие лиофилизированные (т.е. активные) образцы оспы, запакованные и забытые в картонной коробке.

Официальные лица назвали это первым открытием в стране неучтенной оспы.