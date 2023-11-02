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Сибирская язва атакует Африку: медики Замбии впервые столкнулись с опасной болезнью, есть жертвы

2 ноября 2023, 16:46
Валентина Андрейко журналіст
Замбія
Источник: Pixabay

Министр здравоохранения Замбии Сильвия Масебо заявила, что во многих провинциях страны подтверждены случаи сибирской язвы — редкой бактериальной болезни для Африки.

Больше всего пострадал юг страны — здесь 229 случаев и 2 смерти.

Пришлось мобилизовать медицинские бригады, потому что местные медики не могут справиться с наплывом больных.

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К тому же надо разбираться в симптоматике и проводить разъяснительную работу среди населения, чтобы предотвратить панику.

Все пациенты имеют язвы на коже, у некоторых отмечается тошнота, рвота и лихорадка. Большинство больных остаются дома, поэтому им надо оказывать медицинскую помощь на месте.

Министр призвала людей не покупать непроверенное мясо, делать покупки только в сертифицированных лавках и магазинах.

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Источник: TRTAfrika

Теги
Африка медична допомога хвороба
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