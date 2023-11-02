Міністерка охорони здоров’я Замбії Сільвія Масебо заявила, що в багатьох провінціях країни підтверджені випадки сибірської виразки – рідкісної бактеріальної хвороби для Африки.

Найбільше постраждав південь країни – тут 229 випадків і 2 смерті.

Довелося мобілізувати медичні бригади, бо місцеві медики не можуть впоратися з напливом хворих.

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До того ж треба розбиратися в симптоматиці і проводити роз’яснювальну роботу серед населення, щоб запобігти паніці.

Усі пацієнти мають виразки на шкірі, у деяких відмічається нудота, блювота та лихоманка. Більшість хворих залишаються вдома, тож їм треба надавати медичну допомогу на місці.

Міністерка закликала людей не купувати неперевірене м’ясо, робити покупки лише в сертифікованих лавках і магазинах.

Джерело: TRTAfrika