Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

Сибірська виразка атакує Африку: медики Замбії вперше стикнулися з небезпечною хворобою, є жертви

2 Листопада 2023, 16:46
Валентина Андрейко журналістка
Замбія
Джерело: Pixabay

Міністерка охорони здоров’я Замбії Сільвія Масебо заявила, що в багатьох провінціях країни підтверджені випадки сибірської виразки – рідкісної бактеріальної хвороби для Африки.

Найбільше постраждав південь країни – тут 229 випадків і 2 смерті.

Довелося мобілізувати медичні бригади, бо місцеві медики не можуть впоратися з напливом хворих.

Зараз дивляться

До того ж треба розбиратися в симптоматиці і проводити роз’яснювальну роботу серед населення, щоб запобігти паніці.

Усі пацієнти мають виразки на шкірі, у деяких відмічається нудота, блювота та лихоманка. Більшість хворих залишаються вдома, тож їм треба надавати медичну допомогу на місці.

Міністерка закликала людей не купувати неперевірене м’ясо, робити покупки лише в сертифікованих лавках і магазинах.

Читайте також:
могильник кісткиВ окупантів Мелітополя сибірська виразка: заразилися, розкопавши скотомогильник

Джерело: TRTAfrika

Теги
Африка медична допомога хвороба
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь