На Запорізькому напрямку російські окупанти в процесі риття окопів натрапили на скотомогильник. У результаті двоє загарбників захворіли на сибірську виразку. Усі, хто з ними спілкувався, перебувають на карантині.
Про це в Об’єднаному ефірі національного телемарафону заявив мер Мелітополя Іван Федоров.
– З окупантів двоє військових звернулися в нашу Мелітопольську лікарню, а інші сидять десь на карантині, – зазначив Федоров.
Для довідки. Сибірська виразка – це гостре, особливо небезпечне інфекційне захворювання домашніх і диких тварин, а також людей.
Джерело: Єдині новини