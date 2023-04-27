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В окупантів Мелітополя сибірська виразка: заразилися, розкопавши скотомогильник

27 Квітня 2023, 11:15
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
могильник кістки
Джерело: Depositphotos

На Запорізькому напрямку російські окупанти в процесі риття окопів натрапили на скотомогильник. У результаті двоє загарбників захворіли на сибірську виразку. Усі, хто з ними спілкувався, перебувають на карантині.

Про це в Об’єднаному ефірі національного телемарафону заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

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– З окупантів двоє військових звернулися в нашу Мелітопольську лікарню, а інші сидять десь на карантині, – зазначив Федоров.

Для довідки. Сибірська виразка – це гостре, особливо небезпечне інфекційне захворювання домашніх і диких тварин, а також людей.

Джерело: Єдині новини

Теги
військовослужбовці Карантин Мелітополь хвороби
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