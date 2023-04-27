На Запорізькому напрямку російські окупанти в процесі риття окопів натрапили на скотомогильник. У результаті двоє загарбників захворіли на сибірську виразку. Усі, хто з ними спілкувався, перебувають на карантині.

Про це в Об’єднаному ефірі національного телемарафону заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

– З окупантів двоє військових звернулися в нашу Мелітопольську лікарню, а інші сидять десь на карантині, – зазначив Федоров.

Для довідки. Сибірська виразка – це гостре, особливо небезпечне інфекційне захворювання домашніх і диких тварин, а також людей.

Джерело: Єдині новини