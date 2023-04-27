На Запорожском направлении российские оккупанты в процессе рытья окопов наткнулись на скотомогильник. В результате двое захватчиков заболели сибирской язвой. Все, кто с ними общался, находятся на карантине.

Об этом в Объединенном эфире национального телемарафона заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

— Из кафиров двое военных обратились в нашу Мелитопольскую больницу, а другие сидят где-то на карантине, — отметил Федоров.

Для справки. Сибирская язва – это острое, особенно опасное инфекционное заболевание домашних и диких животных, а также людей.

Источник: Єдині новини