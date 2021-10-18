Херсонские городские больницы почти на 100% заполнены больными коронавирусом пациентами. Поэтому жителей города начали госпитализировать в соседние населенные пункты.

Об этом сообщил и.о. заместителя городского головы Херсона Роман Головня.

— Сейчас достаточно критическая ситуация с госпитализацией и местами для больных в больницах. Городские больницы, работающие с Covid-19, заполнены почти на 100%. Больных госпитализируют в ближайшие больницы, в частности, это город Олешки, сейчас отрабатывается вариант Белозерской районной больницы, — отметил он.

В течение выходных в Херсоне коронавирусом заболели около 1,5 тыс. человек, 41 человек умер.

Головня добавил, что больницы в городе обеспечены кислородом, происходит его системный регулярный ежедневный подвоз. Однако дефицит кислорода увеличивается из-за ухудшения ситуации в стране.

В настоящее время в области лабораторно подтвердили 51 586 случаев заболевания коронавирусом. Из них 39 469 человек выздоровели, 10 512 человек инфицированы Covid-19, 1 605 человек умерли.

Также тяжелая ситуация в одесских больницах. По словам волонтерки Екатерины Ножевниковой, в медучреждениях нет мест для Covid-больных, поэтому их госпитализируют в Овидиополь, Беляевку и Черноморск.