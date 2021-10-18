Херсонські міські лікарні майже на 100% заповнені хворими на коронавірус пацієнтами. Тому жителів міста почали госпіталізували до сусідніх населених пунктів.

Про це повідомив в.о.заступника міського голови Херсона Роман Головня.

– Зараз достатньо критична ситуація з госпіталізацією та місцями для хворих у лікарнях. Міські лікарні, які працюють з Covid-19, заповнені майже 100%. Хворих госпіталізують у найближчі лікарні, зокрема, це місто Олешки, зараз відпрацьовується варіант Білозерської районної лікарні, – зазначив він.

Протягом вихідних у Херсоні на коронавірус захворіли близько 1,5 тис. людей, 41 людина померла.

Головня додав, що лікарні у місті забезпечені киснем, відбувається його системний регулярний щоденний підвіз. Проте дефіцит кисню збільшується через погіршення ситуації у країні.

Нині в області лабораторно підтвердили 51 586 випадків захворювання на коронавірус. З них 39 469 людей одужали, 10 512 людей інфіковані Covid-19, 1 605 людей померли.

Також важка ситуація в одеських лікарнях. За словами волонтерки Катерини Ножевнікової, у медзакладах немає місць для Covid-хворих, тому їх госпіталізують в Овідіополь, Біляївку та Чорноморськ.