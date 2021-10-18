На брифінгу у Міністерстві охорони здоров’я було заявлено, що в Україні розпочалася нова хвиля коронавірусу.

За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, її спад залежить від ставлення громадян до Covid-19 і відповідальності кожного.

– Щодо прогнозів: пікові навантаження очікувалися наприкінці жовтня і до середини листопада з поступовим спадом до кінця року і в першому кварталі 2022 року, – розповів Кузін.

Зараз в Україні, зазначив Кузін, нова хвиля активно набирає обертів і спостерігається зростання захворюваності.

– Тягар цієї хвилі залежатиме від відповідальної поведінки кожного з нас, – наголосив головний санлікар.

Як помітили фахівці, постковідний синдром найчастіше виникає у невакцинованих від коронавірусу громадян. Про це повідомив директор КНП Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Євген Черенок.

Як заявив Черенок, постковідний синдром може тривати місяцями і навіть до року.