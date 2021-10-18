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Новая волна Covid-19 в Украине: от чего зависит ее спад

18 октября 2021, 14:45 Лариса Божко
коронавирус
Источник: Depositphotos

На брифинге в Министерстве здравоохранения было заявлено, что в Украине началась новая волна коронавируса.

По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, ее спад зависит от отношения граждан к Covid-19 и ответственности каждого.

 — По поводу прогнозов: пиковые нагрузки ожидались в конце октября и до середины ноября с постепенным спадом до конца года и в первом квартале 2022 года, — рассказал Кузин.

Сейчас в Украине, отметил Кузин, новая волна активно набирает обороты и наблюдается рост заболеваемости.

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 — Бремя этой волны будет зависеть от ответственного поведения каждого из нас, — подчеркнул главный санврач.

Как заметили специалисты,  постковидный синдром  чаще всего возникает у невакцинированных от коронавируса граждан. Об этом сообщил директор КНП Бориспольский городской центр первичной медико-санитарной помощи Евгений Черенок.

Как заявил Черенок, постковидный синдром может длиться месяцами и даже до года.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавірус Covid-19
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