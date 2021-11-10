В Киеве не улучшается ситуация с коронавирусом, в частности массово болеть начали дети, их все чаще госпитализируют.

Об этом во время экстренного брифинга 10 ноября сообщил мэр города Виталий Кличко. За сутки заболели 109 детей, среди них — 57 мальчиков от 11 до 17 лет и 52 девочки в возрасте от двух месяцев до 17 лет.

— Все больше госпитализируют больных коронавирусом детей. Потому что штамм Дельта, как отмечают медики, более агрессивный и поражает много молодых людей и детей. И поражает с последствиями и осложнениями, — уточнил Виталий Кличко.

Также в больницах столицы сейчас находится 85 детей, у них — подтвержденный коронавирус или подозрение на заболевание, четверо из них — в реанимации.

— Такого количества детей в больницах не было во все предыдущие волны вируса, — добавил градоначальник.

В связи с такой ситуацией с коронавирусом ученики пока не вернутся в школы, а продолжат обучение онлайн, добавил он.